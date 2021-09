Furti durante l’estate: sgominata gang di giovani

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno stamattina all’alba hanno perquisito cinque giovani valdagnesi – M.A. classe 2001, A.M. classe 2003, G.D. classe 2002, S.G. classe 2000 nonché di un minorenne – in relazione ad una serie di quattro furti – tre compiuti ed uno tentato – avvenuti nello scorso giugno ai danni di noti locali e tabaccherie di Valdagno.

Partendo da alcune indicazioni dei cittadini di Valdagno, la Compagnia ha avviato una puntuale di controllo e pedinamento che ha permesso di individuare i 5 ragazzi.

Le indagini relative ai quattro furti sono state sviluppate con approfondimenti tecnici dalla Stazione di Recoaro Terme.

E’ stato così possibile nell’arco di due mesi denunciare i giovani per furto aggravato in concorso alle Autorità Giudiziarie di Vicenza e Venezia, quest’ultima per quanto riguarda il minore coinvolto.

Le perquisizioni di stamattina, svolte da un assetto di oltre venti Carabinieri delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Valdagno unitamente agli assetti operativi e radiomobile della Compagnia, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi che saranno vagliati dalle Autorità Giudiziarie.