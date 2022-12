Frontale nel Vicentino: due feriti

Alle 8:30, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS47 a San Nazario di Valbrenta dopo la stazione ferroviaria per lo scontro frontale tra due auto: due feriti. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Lancia Y la conducente rimasta incastrata. Ferito anche l’autista dell’altra vettura, venuto fuori autonomamente. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili fuoco sono terminate dopo circa un’ora.