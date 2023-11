Freedom Forum 2023 a Roma, Vicenza c’è

Lo scorso fine settimana si è svolto a Roma il Freedom Forum 2023, summit internazionale dell’ IYDU (International Young Democrat Union), organizzazione mondiale dei movimenti giovanili dei partiti di centrodestra, di cui il vicentino Roberto Pellizzaro è Vicepresidente.

L’evento è stato ospitato da Forza Italia Giovani.

Il summit ha visto la partecipazione di più di 50 giovani leader di centrodestra in rappresentanza di circa 30 stati, provenienti da tutto il mondo.

Il programma ha incluso le visite alle maggiori istituzioni italiane, permettendo ai partecipanti di incontrare diversi membri di Camera e Senato, tra cui il Senatore Zanettin, e diversi esponenti di governo, incluso l’incontro finale con il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, presso la Farnesina.

“Abbiamo avuto un fine settimana di lavoro e confronto intenso, le sfide a livello internazionale sono molte e complesse.”, commenta Roberto Pellizzaro.

“Aver ospitato questo evento dimostra ancora una volta la centralità di Forza Italia Giovani e di Forza Italia nel consesso internazionale, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024.

Grazie al Coordinatore FIG Stefano Benigni e al Segretario Internazionale Ludovico Seppilli per il lavoro che stanno svolgendo insieme a tutto il Tavolo Esteri”.