Freddo polare in Cina: temperatura record a -53° (video)

Situazione artica nel Nord della Cina. Il freddo estremo sta colpendo il Paese: con una temperatura di -53°C stata registrata domenica dalla stazione di Jingtao, nella provincia settentrionale di Heilongjang.

Secondo l’osservatorio francese Keraunos si tratta di un nuovo record nazionale. La soglia simbolica dei -50°C non era stata superata dal febbraio 1969. Record locali sono stati battuti anche a Qianshao (-51,4°C), Moerdaoga (-50,7°C) e Xinan (-50,6°C).

Un vero congelatore

A Mohe, la città più settentrionale, una nebbia gelida paralizza gli abitanti. ” La visibilità è pessima. Non riesco a vedere nulla a cinque metri di distanza. Il sole è enorme, non so perché “, riferisce un residente. Il video di TF1 in testa a questo articolo mostra una casa trasformata dal freddo in un igloo: a -53°C, le pareti ricordano quelle di un congelatore.

In questa regione il sole non scalda molto in inverno, la temperatura è in media di -30°C. Ma lì, tali temperature sono inaudite. E le conseguenze sono particolarmente eclatanti. Basta rompere un uovo per accorgersi di questo freddo estremo: l’albume si congela quasi all’istante e il tuorlo impiega solo qualche secondo in più per cristallizzarsi.

Riscaldamento, una questione di sopravvivenza

Le squadre tecniche comunali lavorano ininterrottamente per mantenere in funzione l’impianto elettrico della città, che continua a gelare. Torce, acqua bollente… tutti i mezzi sono buoni per cercare di proteggere il meccanismo. Un taglio del riscaldamento a queste temperature avrebbe infatti conseguenze drammatiche.

Nel frattempo, nelle ore più fredde, gli abitanti restano rinchiusi nelle loro case. La città appare quindi congelata nel ghiaccio. Per fortuna la colonnina di mercurio dovrebbe salire nei prossimi giorni. Tuttavia, non dovrebbe superare il limite di -40°C.

Tradizionalmente, gli inverni a Mohe sono lunghi (dai primi di ottobre fino a maggio) e particolarmente freddi. Ma, finora, la città soprannominata il “Polo Nord della Cina” non aveva conosciuto temperature così basse.