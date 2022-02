Forti scosse di terremoto in Emilia, avvertite anche in Veneto

Aggiornamento ore 21

Una seconda forte scossa è stata avvertita. Anche in Veneto. Questa seconda scossa è stata più intensa della prima. In base alle prime rilevazioni da avrebbe avuto una magnitudo di 4.3 con epicentro sempre in provincia di Reggio Emilia, fra Correggio e Nonantola (MO). E’ stata anche più lunga della prima (63 secondi), ad una profondità di 6,4 km.

Ore 20

Forte e lunga scossa di terremoto registrata poco prima delle 20 in Emilia. L’evento sismico è stato rilevato alle 19:55 tra le province di Modena e di Reggio Emilia, nel Comune di Bagnolo in Piano. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto magnitudo tra 3.9 e 4.4, ad una profondità di 7,3 km ed è durato 49 secondi. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche in Veneto. Al momento non vi sono segnalazioni di danni a cose o persone.