Formaggio (FdI): “Sentenza storica per i cacciatori da parte del Consiglio di Stato”

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio. Quella del Consiglio di Stato è una sentenza storica, la n. 982 del 2024, che mette in chiaro le criticità di ISPRA in tema venatorio in corso da almeno dieci anni, ad esempio sui calendari venatori ma anche sull’individuazione delle ‘piccole quantità’ da attivare per le deroghe in materia di caccia, oggetto puntuale della sentenza. Inadempienze difficili da spiegare per via normativa e motivate da parte di ISPRA nella mancanza di strumenti per calcolare le ‘piccole quantità’ di selvaggina cacciabile.” – dichiara il consigliere regionale Joe Formaggio (FdI) –

“La sentenza mette a fuoco una contraddizione storica individuata nella cronicità dello stile di ISPRA che corre idealmente sempre sullo stesso percorso guidato da un orientamento univoco e costante, spesso ostativo e con un effetto paralizzante rispetto all’esercizio delle competenze e degli obblighi decisionali posti in capo alle Regioni.” – continua Formaggio –

“Nel confermare l’errore dell’azione di ISPRA,” – conclude l’esponente vicentino di FdI – “la sentenza definitiva obbliga l’Istituto a fornire i dati alle Regioni. Ho redatto e sono il primo firmatario insieme ad altri 30 colleghi consiglieri regionali del Veneto, una lettera indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per segnalare questa anomalia nellle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali di ISPRA e per ristabilire la competenza decisionale in capo alle Regioni. Chiediamo così un tempestivo intervento dei Ministri nei confronti dei vertici dell’Istituto affinché lo riportino ad essere un organismo scientifico e non ideologico in materia venatoria”.

“Mi farò promotore nei confronti del Governo di un incontro interregionale sulla questione, cosicché ISPRA possa tornare a fare l’organismo scientifico che gli compete senza ideologie contrarie alla caccia, che hanno finora impedito illegittimamente ai cacciatori di svolgere la propria attività”.

Questo il commento del consigliere regionale in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione alla Regione Liguria in tema venatorio.