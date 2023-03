Flavio Tosi a capo di Forza Italia in Veneto

“Carissimi tutti,

Sono orgoglioso di aver potuto collaborare con tutti voi. Sono stati tre anni bellissimi è pieni di soddisfazioni.

Vi ringrazio di cuore uno ad uno per l’aiuto che mi avete dato.

Il Presidente Berlusconi mi ha chiesto di aiutare il mio successore al coordinamento regionale del Veneto, l’On. Flavio Tosi, e questo è quello che farò.

Finisce il mio mandato triennale previsto dallo Statuto Nazionale del Partito e

ringrazio il Presidente Berlusconi per la grande occasione che mi ha dato nel 2019 di guidare il partito regionale. È stata una bellissima esperienza, tra l’altro svolta negli anni difficili e duri per il nostro Paese a causa della pandemia; ora per me si prospettano opportunità a livello nazionale legate alla mia professionalità.

Ho raccolto un partito che era ai minimi termini, e sono contento di aver portato il Veneto, alle ultime politiche del 2022, a un 7% di consensi, in media con il risultato complessivo ottenuto a livello nazionale. Nel 2022 abbiamo raddoppiato i consensi delle regionali del 2020 (3,6%). Questo è stato possibile anche grazie a tutti voi che mi avete aiutato e supportato e al nostro elettorato.

Lascio quindi nelle mani del mio successore un partito sano e che ha ripreso una posizione importante nel panorama politico italiano e regionale.

Auguro buon lavoro al mio amico Flavio Tosi, sarò al suo fianco per tenere alta la bandiera di Forza Italia.“

Con questo messaggio ai dirigenti veneti degli Azzurri, Michele Zuin cede il passo e lo scettro a Flavio Tosi, che avrà il compito di riorganizzare Forza Italia nella regione che gli è cara. In agenda le prime sfide per l’ex sindaco di Verona che saranno a maggio alle comunali di Vicenza è Treviso oltre agli altri 40 comuni del Veneto.