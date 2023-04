Fiori e colori in centro a Vicenza nel weekend

“Fiori, Colori e…”, la mostra mercato dedicata alla floricoltura, all’orto, alla botanica e ai prodotti della natura ritorna in piazza dei Signori e piazza Castello da venerdì 14 a domenica 16 aprile, dalle 9 alle 20 con uno scenografico allestimento.

La manifestazione, giunta alla 15ª edizione, organizzata dall’associazione culturale “Il Tritone” in collaborazione con l’amministrazione comunale, trasformerà per tre giorni il cuore della città in un giardino fiorito.

Piazza Castello sarà “dipinta” del viola della “Lavanda del Lago” con proposte di prodotti 100 per cento bio e altre curiosità. In piazza dei Signori saranno esposte molteplici varietà di piante e di fiori. L’evento sarà l’occasione per trovare piccoli attrezzi, complementi d’arredo ed oggetti per decorare i propri spazi verdi.

Informazioni:

https://www.facebook.com/ass.ilTritone/

https://www.instagram.com/iltritone119/

info@iltritone.info, 0444 323863

https://www.iltritone.info/