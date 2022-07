Finco (Lega): ”Provincia di Vicenza: individuate due Aree Urbane del PR FESR 2021-2027. Una grande opportunità di investimento e sviluppo per il nostro territorio”

“Esprimo grande soddisfazione per il successo della Provincia di Vicenza a cui sono state riconosciute ben due Aree Urbane del futuro Programma Regionale FESR Veneto 2021-2027. Aree che insistono da un lato nella cinta urbana del comune Capoluogo, anche ente capofila, a cui hanno aderito i comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Longare, Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri Di Quartesolo e dall’altro nel territorio del Bassanese con i comuni di Breganze, Cassola, Colceresa, Malo, Marostica, Mussolente, Rosà, Sarcedo, Schio, Thiene, San Vito Di Leguzzano, Valdagno e con Bassano del Grappa quale ente capofila”. Così il Vice Presidente del Consiglio Regionale Nicola Finco (IntergruppoLega-Liga Veneta).



“L’Area Urbana Pedemontana con 13 Comuni ed oltre 220.000 abitanti – continua il Vice Presidente Finco – rappresenta uno dei territori più forti da un punto di vista sociale ed economico del nostro Veneto, con punte di eccellenza nei settori commerciali, industriali e formativi, e oggi, anche grazie al passaggio della SPV, sarà sempre più facile mettere in sinergia queste aree della nostra provincia per migliorare la qualità della vita, tutelare il territorio ed agevolare le nostre imprese.

Il riconoscimento di Area Urbana permetterà ai Comuni di sviluppare una specifica strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile che ci consentirà di attuare nuove politiche di promozione del territorio ed il potenziamento di settori strategici come il lavoro, l’istruzione, la famiglia, il terzo settore e le politiche sanitarie”.

“Questo risultato permetterà ai nostri territori di accedere alle risorse della programmazione regionale FESR Veneto 2021 – 2027, per la realizzazione di nuovi investimenti e l’implementazione dei servizi territoriali. Nella Programmazione 2021-2027 infatti è previsto il sostegno specifico a determinate categorie di territori. Le Aree Urbane, così individuate, potranno quindi beneficiare del finanziamento delle strategie di sviluppo integrato e sostenibile, a cui sono destinate quota parte delle risorse di Programma. Una nuova visione amministrativa che permetterà di andare oltre i confini comunali per crescere ed essere sempre più competitivi”.

“Sono certo che i nostri Enti sapranno cogliere efficacemente ogni opportunità che verrà loro offerta dopo questo importante risultato – conclude Finco -, nell’interesse del territorio ma, soprattutto, dei suoi cittadini”.