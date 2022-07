FILA nuovo sponsor tecnico di LR Vicenza

È un rientro a tinte bianche e rosse, quello che FILA, azienda storica di abbigliamento sportswear fondata nel 1911 dai fratelli Fila, inizia a breve nel calcio italiano.

FILA, infatti, sarà il nuovo sponsor tecnico di LR Vicenza a partire dalla stagione 2022-23. Un piacevole ritorno alle origini: il brand internazionale torna a impegnarsi nel mondo del calcio italiano dopo un’assenza di oltre vent’anni.

Tante le squadre che dalla prima metà degli anni 1990 e i 2000 hanno riposto la loro fiducia in FILA che, con le iconiche divise in tessuto acrilico, restano ben impresse nella memoria dei fan nostalgici. Come dimenticare la Fiorentina di Gabriel Batistuta (1997-2000), ancora oggi considerata tra le maglie più belle mai realizzate oppure le numerose squadre sudamericane del Deportivo Cali, Alianza Lima e Botafogo, gioielli nascosti per i collezionisti sportivi di tutto il mondo. E ancora il brand si è ritagliato uno spazio importante anche in Inghilterra, con il West Ham, il Blackpool e il Notts County, e in Germania, con il proprio marchio cucito sulle divise di Amburgo ed Eintracht Francoforte.

“Siamo felici di annunciare un accordo di sponsorizzazione di 3 anni con LR Vicenza. La nostra partnership si basa su forti valori comuni, condivisi con il Club e i suoi proprietari: una lunga storia di passione per lo sport e per la competizione ai massimi livelli, la continua ricerca della qualità e dell’eleganza e la convinzione che il successo aziendale abbia bisogno di una visione a lungo termine e di una sostenibilità finanziaria. Siamo entusiasti di supportare il progetto del Club e faremo del nostro meglio per garantire che le performance dei giocatori vengano valorizzate da un prodotto di alta qualità affinché il club possa ritornare dove gli spetta” – ha dichiarato Luca Bertolino Head of Global Strategic Marketing di FILA.

LR Vicenza, che ha già annunciato un inequivocabile coming soon sui propri canali social ufficiali, diventa quindi cosìla seconda società professionistica italiana a vestire il marchio nato a Biella. Il club biancorosso, nato nel 1902, è il club più antico del Veneto, oltre a vantare 30 partecipazioni al campionato di Serie A, una Coppa Italia vinta nel 1997 e l’aver lanciato nel calcio due Palloni d’Oro, come Paolo Rossi e Roberto Baggio.

Un legame rafforzato dal brand heritage, dai valori comuni e dalla storia centenaria di FILA e LR Vicenza, che punterà verso obiettivi sempre più ambiziosi:

“Siamo felici di iniziare questo percorso con un nuovo sponsor tecnico come FILA, che rappresenta un’eccellenza nel mondo e che ha scelto il Vicenza per rilanciarsi nel calcio. Il connubio tra Vicenza, Fila e il gruppo OTB, ci porterà a fare delle cose importanti ed esclusive nel mondo del lifestyle sportswear”, ha dichiarato Stefano Rosso, Presidente LR Vicenza.

Il tessuto, le grafiche e le specifiche tecniche delle divise per la stagione 2022-23 saranno svelate ad agosto, quando verranno presentate ufficialmente alla città e ai tifosi biancorossi”.