Festival Internazionale di Musica del Veneto 2024: il jazz a villa Pisani Bonetti

Note jazz in villa con il Festival internazionale di musica del Veneto: giovedì 12 settembre la villa palladiana Pisani Bonetti, a Bagnolo di Lonigo, ospite il duo veneziano composto dal sassofonista Marco Castelli e dal pianista Marco Ponchiroli che proporranno l’album ‘Songs for a Desert Island’, suggestivo viaggio evocativo in chiave jazzistica tra alcuni grandi compositori del XIX e XX secolo, da Beethoven a Chopin, da Tchaikovsky a Schumann, da Skrjabin a Verdi, da Händel a Ellington, da Jobim a Piazzolla, da Morricone a John Williams (ore 21). Il festival, promosso dall’Associazione Musica e Cultura con il supporto organizzativo del Consiglio regionale del Veneto e la media partnership d Rai Radio 3, prosegue venerdì 13 settembre, a Rosolina (Ro), con il galà lirico dedicato a Puccini, in omaggio al centenario della scomparsa del grande compositore toscano (centro Congressi, ore 21).