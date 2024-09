Festa della famiglia per Vicenza for Children

Vicenza for Children insieme a quattro Comuni e al Centro per il volontariato per la “Festa della famiglia”

L’appuntamento domenica 8 settembre al Villino Rossi a Povolaro.

Sono quattro i Comuni che si sono uniti per la ”Festa della famiglia”, in programma l’8 settembre (festa patronale per il capoluogo), dalle 10 alle 17, al Villino Rossi in via Molinetto 3 a Povolaro di Dueville.

Si tratta di un appuntamento che l’associazione Vicenza for Children (Aps) organizza ogni anno in zone diverse della provincia, con l’intento di regalare una giornata di spensieratezza alle famiglie e ai bambini, ma anche di far conoscere l’attività dell’associazione che nel 2023 ha ricevuto il Premio come “Associazione dell’anno” della provincia di Vicenza e quest’anno festeggia i 10 anni dalla fondazione (dal 2014, è al fianco dei bambini ricoverati presso l’ospedale San Bortolo sostenendo con il proprio contributo, in collaborazione con l’Ulss 8 Berica, le tante necessità dei piccoli e delle loro famiglie).

Molte le attrazioni in programma per la giornata: truccabimbi, dott. Clown, il mago Soffia con spettacoli di magia illusionismo e bolle gigantesche, intrattenimenti musicali, e uno spettacolo di ballo.

Prima della pausa per il pranzo sono previsti, alle 11.30, alcuni brevi interventi istituzionali da parte di Alberto Girardi, presidente di Vicenza for Children, al quale faranno seguito quelli dell’assessore Alice Barausse in rappresentanza del Comune ospitante, Dueville (gli altri tre che hanno aderito sono quelli di Vicenza, Camisano e Montegalda), del direttore generale e del direttore socio-sanitario dell’Ulss 8 Berica, rispettivamente Patrizia Simionato e Achille Di falco e del direttore del Centro servizi volontariato (che ha dato il patrocinio), Rita dal Molin.

«L’intento è quello di far divertire tutti e passare una giornata insieme, all’insegna dell’amore per la famiglia e per il prossimo – dice Girardi -, ma sarà anche l’occasione per far conoscere i nostri servizi, ma anche quelli del Polo Bridge del quale siamo capofila e cofinanziatori con la Fondazione Dalla Vecchia (che riunisce altre associazioni) e collabora con l’Ulss 8 e altre realtà e partner territoriali e costituisce un punto di riferimento per il territorio vicentino e uno spazio di ascolto e cura per bambini, adolescenti e famigliari in condizioni di fragilità mentale.

Vicenza for Children, che nei 10 anni di attività ha donato oltre 1.300.000 mila euro, conta 120 soci, 35 volontari ed oltre mille sostenitori. Proprio per poter svolgere le tante attività, l’associazione si autofinanzia tramite gli introiti di mercatini di beneficenza, eventi teatrali e attraverso le generose donazioni dei vicentini.