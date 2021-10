Fermato con droga e carta d’identità di un altro: denunciato dopo fuga un 25enne

Gli agenti delle volanti della Questura di Vicenza hanno denunciato ieri N.L., gambiano di 25 anni per resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sulla sua identità.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, in viale Dalmazia, il giovane si è opposto ad un controllo degli agenti che lo avevano seguito per la sua condotta sospetta. Durante il controllo ha gettato via dalle tasche alcuni involucri di sostanza stupefacente per poi opporsi, fermamente, alle verifiche dei poliziotti. Dopo essersi disfatto degli involucri è infatti scappato a piedi ma è stato raggiunto ed immobilizzato. L’uomo, condotto in Questura, ha esibito inoltre una carta di identità elettronica non riportante la sua foto e, pertanto, gli è stato contestato anche il reato di fase attestazioni.

Oggi l’arresto è stato convalidato, per lui obbligo di firma.