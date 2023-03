Farmaco antidiabetico usato per dimagrire promosso su TikTok: l’allarme dalla Francia

Il fenomeno continua a crescere e allerta le autorità sanitarie. Ozempic, un antidiabetico promosso su TikTok per le sue proprietà dimagranti, sarà soggetto a “sorveglianza rafforzata” in Francia. Lo ha annunciato in un comunicato stampa congiunto l’assicurazione sanitaria e l’Agenzia per la sicurezza dei medicinali (ANSM). Il farmaco è commercializzato in Francia dal laboratorio Novo Nordisk dal 2019. Disponibile solo su prescrizione medica, è utilizzato nel trattamento del diabete di tipo 2.

Ma la sua vendita non è sufficientemente controllata, avvertono le due organizzazioni. “Le segnalazioni dal campo mostrano un uso improprio in persone non diabetiche con l’obiettivo di perdere peso”, indicano l’Ansm e l’Assicurazione sanitaria, ricordando che il suo uso deve essere riservato ai diabetici.

Esaurimenti periodici

I due enti rafforzeranno quindi la sorveglianza monitorando i dati di vendita e rimborso del Sistema nazionale dati sanitari (Snds), le segnalazioni di uso non conforme e le segnalazioni di effetti avversi ai centri regionali di farmacovigilanza.

Secondo i dati citati dall’ANSM, tra ottobre 2021 e ottobre 2022, circa 600.000 pazienti hanno ricevuto un farmaco della classe degli analoghi del GLP-1, inclusi 215.000 pazienti la specialità Ozempic. Tra questi, “2185 destinatari di Ozempic possono essere considerati non diabetici”, secondo le stime dell’assicurazione sanitaria che stima l’uso improprio intorno all’1%.

Se queste deviazioni rimarranno “limitate” secondo le autorità, potrebbero tuttavia avere un impatto sulla disponibilità del prodotto per i pazienti diabetici. Tensioni di offerta sono state rilevate dall’ANSM e dal laboratorio, in particolare a causa di un’esplosione della domanda a livello mondiale. Interrogato da AFP a febbraio, Novo Nordisk ha ammesso che la sua “attuale capacità di offerta non sempre soddisfa questa domanda in eccesso” e ha lamentato “disponibilità intermittente e periodiche esaurimenti di scorte”.

Effetti collaterali potenzialmente gravi

Al di là della questione dell’offerta, preoccupa anche il lato sanitario. Perché Ozempic può “portare a effetti avversi potenzialmente gravi, come disturbi gastrointestinali, pancreatite o ipoglicemia” , avvertono le autorità sanitarie. Per il professor Jean-Luc Faillie, responsabile della farmacovigilanza del farmaco, i rischi del semaglutide, suo principio attivo, sono ” controllati” in vista dei benefici nel diabete , ma “ci sono sempre incertezze, soprattutto nei pazienti a lungo termine obesità. “Se lo usiamo per perdere qualche chilo, allora il beneficio terapeutico è nullo, è giusto

Oltre alla nausea, “ci sono anche rischi più rari ma più gravi, come la pancreatite acuta, che può manifestarsi anche a basse dosi, disturbi biliari, rari casi di stipsi grave che può portare all’occlusione intestinale”, rileva, indicando anche un “aumento del rischio di cancro alla tiroide” dopo diversi anni di trattamento.