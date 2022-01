Evade dai domiciliari: arrestata

Oggi i militari della Stazione Carabinieri di Valdagno hanno arrestato una donna originaria della zona, di 27 anni, per essere evasa dagli arresti domiciliari.

L’aggravamento della pena è stato disposto a seguito dei controlli svolti dalla Stazione Carabinieri che ha appurato che la donna non aveva rispettato in varie occasioni la misura degli arresti domiciliari (a cui era già sottoposta per droga).

Terminate le formalità previste la donna è stata associata presso Casa Circondariale femminile competente.