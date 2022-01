Escursionista scivola in una scarpata in Alta Valle del Chiampo

Alle 15.15 circa la Centrale del Suem di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno per un’escursionista che, mentre stava scendendo con un’amica, era scivolata sul sentiero numero 203, che dal Passo della Porta conduce a Contrà Castagna, ed era ruzzolata tre metri a valle nella scarpata laterale. Una squadra è subito partita con i mezzi per poi proseguire a piedi l’avvicinamento, mentre veniva attivato anche l’elisoccorso. Decollato e arrivato verso Vicenza, l’elicottero di Treviso emergenza è dovuto tornare indietro a causa della nebbia. È stata l’eliambulanza di Trento a riuscire a raggiungere l’infortunata ormai all’imbrunire e a recuperarla con l’aiuto dei soccorritori. La donna, della quale al momento non sono note le generalità, aveva riportato nella caduta la probabile frattura di alcune dita della mano, un possibile trauma alla caviglia e contusioni al volto. Al momento l’amica e il marito dell’amica, sopraggiunto nel frattempo, stanno rientrando assieme alla squadra.