Esce di strada sul ghiaccio in mountain bike: salvo 75enne padovano

Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 2, il Soccorso alpino di Schio è intervenuto vicino a Valli del Pasubio per portare supporto ad un’ambulanza, chiamata a causa dell’uscita di strada di P.P., 75 anni, di Piombino Dese (PD). L’uomo, alla guida della sua mountain bike, era scivolato a causa del ghiaccio; è stato quindi caricato in barella dal personale sanitario e trasportato fino al luogo dell’incidente, ove è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa. Successivamente, è stato portato in ospedale.