Non si hanno più notizie da ieri di Andy Cestonaro, 44 anni di Creazzo che lavora a Brendola come impiegato in un’azienda. Cestonaro è uscito di casa ieri mattina presto per recarsi a lavoro con la sua Fiap Punto color sabia targata EF514RS, ma da allora di lui si sono perse le tracce e i suoi due smartphone sono spenti.