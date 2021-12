Ennesima aggressione in centro: 39enne reagisce e mette in fuga rapinatore

Ennesima aggressione in centro a Vicenza. Il Giornale di Vicenza ha raccolto la testimonianza della vittima, il 39enne vicentino Giovanni Spiller, che mercoledì 1 dicembre, dopo una cena con amici alla pizzeria Vesuvio è stato aggredito mentre andava al distributore di sigarette. Si trovava in stradella San Gaetano e dopo aver girato l’angolo da corso Palladio è stato afferrato per un braccio. Inizialmente ha pensato ad uno scherzo di un amico ma era un ragazzo di colore, alto circa 180 cm, che gli ha sferrato un paio di sberloni e gli ha intimato di dargli i soldi. La vittima ha reagito sferrando a sua volta un paio di pugni e mettendolo in fuga