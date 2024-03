Elezioni Europee – Chi si trova all’estero può votare in Consolato (ma la domanda va presentata subito)

Richieste entro il 21 marzo

Gli elettori italiani temporaneamente all’estero, per almeno tre mesi a cavallo del 9 giugno, per motivi di lavoro o studio propri o di familiari conviventi, possono rientrare in Italia a votare usufruendo delle agevolazioni di viaggio previste.

In alternativa possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo nel Consolato italiano competente per territorio di residenza estera, presentando domanda al sindaco del Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 21 marzo 2024.

Informazioni e modulistica

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,218841