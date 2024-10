Elezioni americane – Preparatevi per martedì 5 novembre: Harris contro Trump e maratona Mentana contro maratona Amazon

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Le elezioni presidenziali americane si terranno martedì 5 novembre 2024, seguendo la tradizione che fissa la data al primo martedì dopo il primo lunedì di novembre.

Per quanto riguarda le maratone di copertura in Italia, sia Enrico Mentana su La7 che Amazon Prime Video hanno programmato una diretta speciale per seguire i risultati. Mentana, come di consueto, condurrà una “maratona” in diretta televisiva, mentre Amazon offrirà un evento dal titolo Election Night Live with Brian Williams, con l’ex giornalista di NBC a partire dalle 23:00 ora italiana, lo stesso giorno

Come funzionano le elezioni americane

Le elezioni presidenziali statunitensi seguono un sistema unico e complesso, principalmente basato sul Collegio Elettorale. Ecco come funziona:

1. Voto popolare e il Collegio Elettorale

Gli elettori votano per un candidato presidente, ma il loro voto è tecnicamente per un gruppo di grandi elettori legati a quel candidato.

legati a quel candidato. Ogni stato ha un numero specifico di grandi elettori, pari al numero di suoi senatori (sempre 2) più il numero dei suoi rappresentanti alla Camera, che dipende dalla popolazione statale.

In totale, ci sono 538 grandi elettori; per vincere, un candidato deve ottenere almeno 270 voti elettorali.

2. Sistema “winner-takes-all”

In quasi tutti gli stati, il candidato che riceve più voti popolari nello stato prende tutti i voti elettorali di quello stato. Fanno eccezione solo Maine e Nebraska, che adottano un sistema proporzionale.

Gli stati in bilico

Per le elezioni presidenziali USA del 2024, alcuni degli stati chiave (detti “swing states” o “battleground states”) includono: