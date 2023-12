Ekuò concerto d’Avvento, il 9 dicembre al Teatro Comunale

Sabato 9 dicembre alle 20.45 torna al Teatro Comunale di Vicenza “Ekuò concerto d’Avvento”, serata di beneficenza a favore dei progetti “Borsa Lavoro + Inclusione” in Veneto e “Sostegno a Distanza” in Brasile di Murialdo World ets – Giuseppini del Murialdo.L’iniziativa è stata presentata oggi in sala Stucchi dall’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto, da Diego Brunelli, maestro e direttore della BlueSingers & Orchestra, da Stefania Miotto, soprano ospite speciale della serata e da Alessandro Pellizzari, direttore di Murialdo World ets e organizzatore dell’evento.«Prosegue la collaborazione con Murialdo World, realtà ormai consolidata nella nostra città e riferimento in particolare per i più giovani, meno fortunati, ai quali vengono offerte concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. Un’attenzione particolare è dedicata anche ai giovani che vivono in difficoltà estreme, dall’altra parte del mondo, in Brasile dove non solo mancano le opportunità lavorative ma dove i ragazzi rischiano la vita. Con la tredicesima edizione di “Ekuò concerto d’Avvento” gli spettatori potranno contribuire a questi importanti progetti che uniscono i giovani italiani ai giovani brasiliani e godere di uno spettacolo natalizio ormai diventato una tradizione. Invito quindi a partecipare numerosi all’evento dedicato a tutta la famiglia».«Grazie ai 12 eventi passati abbiamo portato in teatro oltre 10.000 spettatori e aiutato 2.720 giovani in difficoltà in 7 nazioni diverse distribuite su 4 continenti – ha commentato Alessandro Pellizzari, direttore di Murialdo World ets e organizzatore dell’evento -. 14 anni fa, quando abbiamo organizzato la prima edizione, avevamo come unico scopo la raccolta fondi per i progetti missionari dei Giuseppini del Murialdo. Nel corso degli anni l’Ekuò concerto d’Avvento si è trasformato nel tradizionale concerto di Natale dei vicentini e non solo, aggiungendo al primo scopo un secondo: offrire una serata di autentico e integrale benessere agli spettatori. I contributi raccolti sono destinati all’inserimento lavorativo dei giovani vicentini e per garantire una vita fuori dalla strada e dalla guerriglia ai giovani brasiliani. A maggio scorso sono stato in Brasile per verificare i nostri progetti missionari in corso e raccogliere nuove esigenze d’aiuto, soprattutto nelle favelas di San Paolo e di Rio de Janeiro. Ho deciso di proporre all’Ekuò concerto d’Avvento 2023 il progetto a favore dei giovani delle favelas di Rio de Janeiro, i quali purtroppo vivono da oltre un decennio una violenza senza precedenti generata da guerriglie tra quattro bande locali che si stanno contendendo il narcotraffico cittadino, rendendo così Rio de Janeiro la città più violenta del Brasile. Crediamo fortemente che vinca sempre il bene sul male, l’amore sull’odio, a patto che noi non perdiamo la speranza e continuiamo a credere nella solidarietà, nel bene comune, nella consapevolezza che siamo tutti in relazione e che la nostra felicità è profondamente legata alla felicità dell’altro».La XIII edizione, con la conduzione artistica del Maestro Diego Brunelli, vedrà la partecipazione della BlueSingers & Orchestra con la cantante Stefania Miotto che si è esibita con noti artisti tra cui Katia Ricciarelli, Vittorio Terranova, Alessandro Safina, Roby Facchinetti e Cheryl Porter, e che ha partecipato a trasmissioni televisive Mediaset e Rai (“I raccomandati” di Rai Uno).Il concerto di Natale, che spazierà dal pop al rock, dalle colonne sonore al blues e dal soul al gospel, sarà presentato da Elisa Santucci.Il programma prevede l’esecuzione di brani tra cui All I want for Christmas M. Carey, pop natalizio); Feliz navidad (J. Feliciano, calypso natalizio); Faith (S. Wonder, pop-soul); Joy to the world, (G.F. Haendel, classico natalizio); Think (A. Franklin, blues-gospel).