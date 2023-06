Ecco la nuova Giunta di Giacomo Possamai, il vicesindaco è Isabella Sala (foto e video)

In diretta da Palazzo Trissino (Elisa Santucci) – In aggiornamento

Stamane il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai rende nota la lista degli assessori della sua Giunta, dopo la nomina, ieri di Sandro Pupillo a Capo di Gabinetto.

Il sindaco Possamai: “Tre sono già stati assessori, tre già consiglieri, tre al debutto. La media è di 41 anni. L’obiettivo è dare alla città spinta di crescita e sviluppo. La Giunta è stata costruita tramite consultazioni, importanti, che hanno consentito confronto con forze della città (categorie economiche, sociali etc), utili anche a riorganizzare gli assessorati. Inoltre non ho ricevuto alcuna pressione, ma vi è stato un confronto utile e costruttivo. Le liste avevano molte persone di qualità ed è stato difficile scegliere. Si sarebbero potute esprimere più giunte di alta qualità. Il lavoro di squadra proseguirà con contributo anche di chi non è in giunta”

Ecco gli assessori presentati uno ad uno

Al sindaco Possamai restano le deleghe per: Sicurezza urbana, Partecipate, Infrastrutture, Alta Capacità, Coordinamento PNRR, Rapporti Università, Sviluppo brand Vicenza. Alcune deleghe saranno assegnate a consiglieri.

Isabella Sala Vicesindaco e assessore al Bilancio, Tributi, Provveditorato, Pari opportunità, Lavoro

Cristina Balbi: Edilizia, Urbanistica e Commercio

Sarà Baldinato: Ambiente, Tutela Territorio, Patrimonio, Politiche Energetiche

Ilaria Fantin: Cultura, Turismo

Leonardo Nicolai: Politiche giovanili, Digitalizzazione e Innovazione

Giovanni Selmo: Istruzione, Edilizia Scolastica. Cooperazione internazionale, Politiche per la pace

Cristiano Spiller: Lavori Pubblici, Manutenzione, Mobilità, Verde pubblico, Viabilità

Matteo Tosetto: Politiche sociali, Consigli di quartiere, Partecipazione, Personale, Protezione Civile, Patrimonio comunale e Materia sindacale

Leone Zilio: Sport, Impianti sportivi, Grandi eventi, Parco Pace

ISABELLA SALA

Sala, Balbi, Baldinato e Fantin

Selmo

Spiller