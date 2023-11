Ecco i vincitori del premio “Marostica, città di fiabe”

La 31^ edizione del Concorso di letteratura per l’infanzia “Marostica, città di fiabe” va in archivio dopo essere stata un grande successo nei numeri e nella qualità delle opere presentate. Le opere pervenute nelle tre sezioni (poesie e filastrocche, fiabe e racconti fantastici e racconti realistici) sono state complessivamente 269 e hanno confermato una volta ancora che questa non si può considerare letteratura “minore”, ma esprime da una parte la grande vitalità creativa degli scrittori e dall’altra risponde alla richiesta dei giovani lettori di opere originali, accattivanti e stimolanti.

Al termine della cerimonia svoltasi sabato 25 novembre, ecco l’elenco dei vincitori:

SETTORE POESIE E FILASTROCCHE

1° PREMIO

RIME D’INCANTO

di Giusi Pennisi – CATANIA

2° PREMIO EX AEQUO

PROPOSTE

di Francesco Tranquilli – San Benedetto del Tronto (AP)

2° PREMIO EX AEQUO

UN TEMPERINO

Antonio Rauso – PISTOIA

SETTORE RACCONTI REALISTICI

1° PREMIO

IL COLPO DELLA STREGA

Augusto Rasori – Carmagnola (TO)

2° PREMIO

HO SOGNATO IL MIO PICCOLO KOFI

di Giovanna Gelmi – Cologno Monzese (MI)

3° PREMIO

LA MAESTRA RESTA LA MAESTRA!

di Paolo Cellere – Breganze (VI)

SETTORE FIABE E RACCONTI FANTASTICI

1° PREMIO

LA RAGAZZA DEL FLAUTO

di Laura Cavalli – Bassano del Grappa (VI)

2° PREMIO

LA DONNA CHE CUCIVA IL MONDO

di Giulia Oglialoro – Saronno (VA)

3° PREMIO

LE TASCHE DI POLA

di Angela Bozza – Trento

Questa edizione ha confermato di possedere una triplice impronta femminile. Il Premio, promosso a partire dal 1988 dall’Assessorato alla Cultura del Comune, è intitolato alla poetessa e scrittrice marosticense Arpalice Cuman Pertile (1876-1958), prima donna laureata della nostra comunità, alla quale il 26 novembre 2022 è stato dedicato un importante convegno di studi che ne ha tratteggiato il ruolo avuto nel contesto culturale e sociale del Novecento.

Per la prima volta, dalla sua fondazione, il Concorso si è svolto senza la sua ideatrice Lidia Toniolo Serafini (1929-2022), figura fondamentale nella storia culturale, letteraria e politica di Marostica. La copertina di questo catalogo è invece un omaggio all’illustratrice Elena Xausa, prematuramente scomparsa un anno fa. Marosticense e “cittadina del mondo”, straordinaria artista apprezzata anche Oltreoceano, col suo tratto essenziale e i colori accesi che sapevano di vita ha disegnato un mondo fantastico che tutti noi vogliamo ricordare.