Il cagnolone scambiato per “l’orso dei Berici” diventa un meme virale

La giornata di ieri ha portato alla ribalta quello che da molti è stato poi chiamato “l’orso dei Berici”, che in realtà non era altro che un grosso e docile cagnolone, un bovaro delle Fiandre. Col passare delle ore, nella serata di ieri infatti, è stato confermato che l’orso dei Colli Berici altro non era che un cane, che qualcuno erroneamente ha segnalato come orso. Tale segnalazione ha portato, ieri, durante tutta la giorata, ben tre Comuni dei Colli Berici a diramare un allarme pubblicamente attraverso le pagine social e a mobilitare la Polizia Provinciale per la ricerca dell’animale. Tra dibattiti su fake news e polemiche sull’allarmismo forse ingiustificato, l’organizzazione no-profit dei Naturalisti Vicentini,ieri sera ha pubblicato un meme che è già diventato virale sui social, accompagnato dalla seguene didascalia: “Non potevamo rimanere indifferenti di fronte a cotanta berica biodiversità…”