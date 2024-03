È morto Toriyama, il creatore di Dragon Ball

Era l’uomo dietro Dragon Ball . Akira Toriyama, padre del famoso Son Goku, è morto all’età di 68 anni, ha annunciato il suo studio e la sua casa editrice venerdì 8 marzo. “Siamo sinceramente addolorati nell’informarvi che il creatore di manga Akira Toriyama è morto il 1° marzo a causa di un ematoma subdurale acuto. Aveva 68 anni “, ha annunciato Bird Studio, fondata dal mangaka, in un comunicato stampa pubblicato su X (ex Twitter).

“A Shueisha e all’interno del dipartimento editoriale, siamo profondamente rattristati dall’improvvisa notizia della sua scomparsa “, ha risposto l’editore. “Vorremmo rendere omaggio ai suoi grandi successi, esprimere la nostra gratitudine e offrirgli le nostre sincere condoglianze”.

Nato a Nagoya, in Giappone, nel 1955, Akira Toriyama ha creato Dragon Ball nel 1984, dove ha raccontato la vita e le avventure del prodigio delle arti marziali Son Goku fin dalla sua infanzia. Un’opera liberamente ispirata al romanzo cinese del XVI secolo Il Viaggio in Occidente . Secondo il sito specializzato Mangazenkan, il manga ha venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo . Ha dato origine a numerosi adattamenti per la televisione, il cinema o i videogiochi e ha visto numerosi sequel come Dragon Ball Z, Dragon Ball GT o, più recentemente, Dragon Ball Super .

“Per me Dragon Ball è come un miracolo “, assicurava al quotidiano giapponese Asahi nel 2013. “Ha aiutato uno come me, che ha una personalità contorta e difficile, a fare un lavoro dignitoso e a essere accettato dalla Società” . In questa rarissima intervista, però, ha spiegato di “non avere idea” del motivo del successo mondiale della sua opera, che ha contribuito alla popolarità dei manga e dell’animazione giapponese all’estero e in particolare in Francia, dove è stato trasmesso l’adattamento animato. su TF1 dal 1988.

Famoso nel mondo per Dragon Ball , Akira Toriyama è stato anche autore di numerosi altri manga, tra cui Dr Slump , pubblicato tra il 1980 e il 1984 sul settimanale Shonen Jump , incentrato su una ragazzina androide dalla forza formidabile, creata da uno scienziato, che mette a punto il servizio del bene.

Nel 2013, ha ricevuto il Premio Speciale al 40° Festival Internazionale del Comics di Angoulême per tutto il suo lavoro, ed è stato nominato, nel 2019, Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese. Aveva anche creato personaggi per diversi videogiochi come la serie “Dragon Quest” o il gioco di ruolo degli anni ’90 “Chrono Trigger”.

Eiichiro Oda, creatore del manga One Piece , si è rammaricato in un comunicato stampa della morte “troppo prematura” di Akira Toriyama, che lascia “un grande vuoto” . “Pensare che non lo rivedrò mai più… sono sopraffatto dalla tristezza “, ha scritto. “Sono cresciuto con i suoi manga “, ha detto Masashi Kishimoto, l’autore di Naruto . “E all’improvviso, quando ero studente, Dragon Ball, che aveva fatto parte della mia vita per tanti anni, finì e provai un enorme senso di perdita . ” Come un’intera generazione scossa da Dragon Ball .