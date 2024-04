Doppio crollo di roccia in Folgaria: chiusa la strada provinciale a Lastebasse

La SP350 che collega Lastebasse e Folgaria è stata chiusa per motivi di sicurezza in seguito al crollo di due massi – a poca distanza di tempo l’uno dall’altro – che hanno interessato il tratto trentino della strada, in località Buse.

I due episodi si sono verificati nel medio e tardo pomeriggio di domenica, quasi un chilometro più a monte rispetto agli eventi occorsi lo scorso novembre e febbraio.

Alla luce dell’allerta idrogeologica in corso e alla pioggia prevista anche a Pasquetta, la Provincia Autonoma di Trento fa sapere che l’intervento dei tecnici si svolgerà stamattina martedì 2 aprile.

__________________________