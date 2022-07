DOP&GO: il progetto che porta i formaggi dell’altopiano in tutta Italia attraverso gli influencer

Un viaggio on the road, guidato dal foodblogger Maurizio Rosazza Prin, e tante facili ricette. Con questa formula, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago adesso guarda agli under 30 e per coinvolgerli ha scelto di fare squadra con Gorgonzola, Pecorino Sardo e Taleggio, promuovendo il progetto di un racconto digitale in cui si raccontino le caratteristiche del formaggio asiago e degli altri tre formaggi mostrando al pubblico quanto sia facile impiegare questi prodotti nell’alimentazione.

DOP&GO ha portato in viaggio, dalla fine di giugno, i quattro formaggi DOP a bordo di un van e in compagnia di Maurizio Rosazza Prin, celebre influencer e food blogger. In quattro tappe e mille chilometri si è andati alla scoperta del territorio italiano e di ricette “segrete” a base di Asiago DOP, Gorgonzola DOP, Pecorino Sardo DOP e Taleggio DOP realizzate da un misterioso “chef” svelato soltanto alla fine del viaggio: Gianluca Impastato, il celebre comico italiano con la passione per la cucina.

Protagonista di una box di DOP&GO, la focaccia romana con Asiago DOP Fresco Riserva, formaggio a latte intero lasciato maturare almeno 40 giorni, dalle note sapide ed intense sposato alla porchetta di Ariccia e champignon crudi. Insieme, anche il pane toscano con Gorgonzola DOP dolce, mostarda di pere e cotto alla brace, la piadina con mortadella di Bologna, Pecorino Sardo DOP maturo e cipolle caramellate ed il pane integrale con Taleggio DOP, crema di zucca e tartufo nero. Un mix di sapori che ha mostrato l’eccellenza delle DOP italiane in una dimensione easy to cook, quella più golosa per i giovani under 30.

Il progetto DOP&GO si è sviluppato completamente sui social dove Maurizio Rosazza Prin ha raccontato il viaggio all’interno del suo profilo Instagram seguito da 85.200 follower, mentre i Consorzi di Tutela hanno fatto gioco di squadra condividendo l’intero progetto sulle loro pagine dando vita anche ad un video finale. I contenuti di DOP&GO hanno raggiunto oltre un milione e mezzo di persone, con una partecipazione attiva di quasi 50.000 utenti. La video case history del progetto è stata vista da oltre 400.000 persone, di cui il 69% al di sotto dei 35 anni. Una dimostrazione del grande interesse e voglia di conoscere Asiago DOP e gli altri formaggi anche tra i più giovani, soprattutto nella fascia 18-24 anni.

“Con DOP&GO abbiamo scelto di mostrare quanto il formaggio Asiago sia parte del vissuto delle giovani generazioni – dichiara Flavio Innocenzi, Direttore Consorzio Tutela Formaggio Asiago. – È stata l’occasione per riconfermare l’importanza del nostro progetto di diffusione di uno stile di vita attento alla qualità e alla naturalità del cibo nell’alimentazione quotidiana tra gli under trenta e di rafforzare i canali social come modalità di comunicazione diretta”.