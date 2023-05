Donna muore dopo 31 anni di coma nel Vicentino

Una donna di 57 anni, Miriam Visintin, originaria di Riese Pio X è morta dopo 31 anni di coma il 10 maggio 2023 all’ospedale San Bassiano. Miriam era stata coinvolta in un incidente alla vigilia di Natale del 1991. A causare il decesso un riversamento pleurico.

Come riporta il Corriere del Veneto in tutti questi anni il marito Angelo Farina è andato a trovarla tutti i giorni, anche più volte al giorno. I due erano sposati solo da un anno e mezzo quando è avvenuto l’incidente. Si erano trasferiti a San Giuseppe di Cassola. Miriam fu coinvolta in un incidente a Mussolente, a bordo di una Panda mentre andava al lavoro. Riportò gravi traumi alla testa. I funerali si terranno sabato 13 maggio alle 10.30 nella chiesa di Spineda di Riese Pio X