Donna investita e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali con il cagnolino

Aggiornamento ore 18.40

E’ ora nota la dinamica dell’incidente che è avvenuto poco prima delle 15. Una Dacia Sandero in transito in via Rossini in direzione Val Liona. All’altezza della piazza del Mercato l’auto ha investito l’80enne Anna Vanacore, che stava attraversando sulle strisce pedonali con il suo cagnolino. La donna viveva nei paraggi. L’investitrice, 68enne, non sembra essersi accorta dell’incidente tanto che ha trascinato l’anziana per una quarantina di metri. Inutili i soccorsi che hanno riguardato anche la 68enne, colta da malore e sotto choc. La strada è stata chiusa per due ore. Sul posto la polizia locale dei Castelli per i rilievi.

