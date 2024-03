Domenica ecologica 17 marzo: iniziative sull’acqua e blocco del traffico esteso

“Vicenza s…corre” è lo slogan della domenica ecologica del 17 marzo, che sarà dedicata all’acqua e si svolgerà in concomitanza con la “Stravicenza10 – Trofeo Banca delle Terre Venete”. In programma ci sono eventi realizzati in collaborazione dal Comune e da Viacqua e iniziative nei quartieri, concentrate in particolar modo a Bertesina e in centro storico.Per l’occasione il tradizionale blocco del traffico verrà esteso: dalle 10 alle 18 tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici e con le abituali eccezioni, non potranno circolare all’interno del perimetro compreso tra le seguenti vie che saranno però percorribili: viale Risorgimento, via Bassano, viale Trissino (in direzione di via Bassano), via Quadri, via Ragazzi del ‘99, viale Cricoli, viale Dal Verme, viale Diaz, via Pecori Giraldi, e via Legioni Antonini, mentre viale Verona sarà percorribile fino all’intersezione con corso Santi Felice e Fortunato (all’altezza della rotatoria con il supermercato).«Domenica 17 marzo abbiamo voluto allargare l’area del blocco alle auto proprio per permette ai partecipanti della Stravicenza di correre e camminare in serenità senza i veicoli che, in alcune strade, avrebbero circolato nelle corsie accanto a quelle interessate dal passaggio della manifestazione sportiva – ha spiegato l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Il blocco del traffico sarà esteso infatti fino alla circonvallazione esterna, che resterà percorribile. Ci saranno 32 varchi e numerosi volontari per l’intera giornata. Ci tengo quindi a ringraziare tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità, tra cui in particolare le nuove associazioni che hanno portato i volontari per questa domenica, come Fiab, Atletica vicentina, associazione Mediterranea Vicenza, Gabbiano 2.0 e ASD San Bortolo. Domenica, inoltre, si festeggerà la Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra il 22 marzo, con iniziative nel quartiere di Bertesina e in collaborazione con i Comuni contermini».Eventi con Viacqua“Acqua: Sfide globali e obiettivi locali per un futuro di benessere comune” è il titolo del programma di iniziative proposto da Comune e Viacqua, realizzato in collaborazione con i Comuni Arcugnano, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo e Villaverla.Si parte alle 10 e alle 11 con le visite guidate alla centrale idrica di Bertesina in strada Bertesinella a Vicenza (prenotazione obbligatoria all’indirizzo https://www.viacqua.it/it/azienda/news/acqua-sfide-globali-e-obiettivi-locali-il-17-marzo).Alle 11 alle Risorgive del Bacchiglione a Dueville si terrà la conferenza “Acqua: sfide globali e obiettivi locali per un futuro di benessere comune”. Dopo i saluti dell’assessore all’ambiente del Comune di Vicenza Sara Baldinato, interverranno l’esperto di risorse idriche Lorenzo Altissimo sul tema “La fabbrica dell’acqua del territorio vicentino: una storia da raccontare”, seguito dal responsabile Sviluppo, programmazione e monitoraggio qualità dell’acqua erogata di Viacqua, Mario Savio che parlerà invece di “Qualità e monitoraggio dell’acqua distribuita nel territorio gestito da Viacqua”. Sarà poi il turno del direttore di ANBI Veneto Andrea Crestani che tratterà l’argomento “Coltivare in carenza d’acqua: l’agricoltura che sfida il deficit idrico”. Conclusioni affidate al presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman che parlerà di “Gestire il servizio idrico integrato al tempo dei cambiamenti climatici”. Alle 12 ci sarà anche un intervento del sindaco di Dueville Giusy Armiletti che presenterà le opere dell’artista Erasmo Zancan, donate al Comune e che saranno esposte per l’occasione.La conferenza è ad ingresso libero, si consiglia la prenotazione. https://www.viacqua.it/it/azienda/news/acqua-sfide-globali-e-obiettivi-locali-il-17-marzoSono previste inoltre anche visite guidate gratuite all’area naturalistica delle Risorgive del Bacchiglione con partenza dei gruppi alle 9.45, 14, 15.30 e 17 (prenotazioni: https://www.viacqua.it/it/azienda/news/acqua-sfide-globali-e-obiettivi-locali-il-17-marzo).Per chi raggiunge le Risorgive del Bacchiglione in auto sarà disponibile il parcheggio al Molino Bagarella con ingresso al civico 5 di via Bissolati.Per maggiori informazioni: sostenibilita@viacqua.itEventi nei quartieriA Bertesina si terranno le visite guidate a Villa Gazzotti Grimani, che sarà aperta dalle 10 alle 17. Le visite guidate saranno alle 10:30 e alle 15:30 a cura dei Lions Club Vicenza-Riviera Berica.Ingresso a tariffa speciale a Villa Ghislanzoni Curti: si entra a 5 euro con degustazione per le visite guidate previste alle 10, 11:30, 15 e 16:30. Ingresso gratuito per i minori di 14 anni. All’interno di Villa Ghislanzoni ci saranno anche i gazebi di Fidas, Aido e Admo.Dalle 9.30, con partenza in viale Camisano (all’altezza dei numeri civici 70/72), si terrà il clean up di Plastic free.Tornano anche domenica 17 marzo l’ingresso libero e le visite guidate al Museo d’arte sacra di Monte Berico. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Le visite guidate si terranno alle 11 e alle 16 (prenotazioni: museomonteberico@gmail.com).Grazie al Wwf Vicenza-Padova all’oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta” apertura gratuita con visita guidata dalle 9 alle 17. Alle 11 si terrà la conferenza con l’ornitologo Roberto Guglielmi ““Rapaci da proteggere”Eventi in centro storicoDalle 14 alle 18, al giardino della chiesa di Santa Corona, si potrà partecipare all’osservazione del sole a cura del gruppo Astrofili Vicentini.In piazza dei Signori ci saranno, dalle 10 alle 17, i laboratori e stand di Aim Ambiente e cooperativa Ecotopia e il Water Truck Viacqua.Alle 16 e alle 17 visite guidate all’area archeologica della Basilica palladiana a cura diScatola Cultura.Ingresso libero al Museo Naturalistico Archeologico e alle Gallerie di Palazzo Thiene.Blocco del trafficoI cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale aderendo alle numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale in programma.Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà domenica 17 marzo dalle 10 alle 18 nell’area indicata nell’allegata planimetria.Verrà, inoltre, incentivato l’utilizzo del trasporto pubblico locale, prevedendo l’incremento delle corse centrobus Linea 10 parcheggio Stadio (ogni 12 minuti) e del parcheggio Cricoli e la possibilità per le famiglie di utilizzare la navetta con un unico biglietto da 2.90 comprensivo del costo del parcheggio. In aggiunta, in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale un singolo biglietto a pagamento sarà valido per tutta la giornata.Elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazioneVia Ferretto de Ferretti (dalla linea ferroviaria a viale Verona); viale Verona (dall’altezza della rotatoria del Lild fino a viale San Lazzaro); via Legione Antonini; via Pecori Giraldi; viale Diaz (dalla rotatoria dell’Albera fino a viale Dal Verme); via Divisione Folgore; viale Dal Verme; viale Grappa (da strada Marosticana fino a via Pforzeim, per la sola uscita dal parcheggio Cricoli); via Pforzeim; viale Cricoli (da via Pforzeim a viale Fiume); via Ragazzi del ‘99; viale Quadri; viale Trissino (da viale della Pace a via Bassano); via Bassano; viale del Risorgimento Nazionale; viale Margherita (solo fino a intersezione con contra’ della Piarda, altezza ex punto vendita carburanti Esso).Chi può circolareSono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all’interno dell’area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); coloro i quali si devono recare all’obitorio dell’ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus); i veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o provvisti di autocertificazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (o ibridi “plug–in” che circolino in modalità esclusivamente elettrica).Agli spettatori dell’evento “La Buona Novella” di F. De Andrè – Filarmonica bassanese e Bassano Bluespiritual Band, promosso al Teatro Comunale dall’associazione Giovani Diabetici dell’Ospedale San Bortolo, patrocinato dal Comune di Vicenza, sarà consentito l’accesso dal varco 5 (via Legione Antonini – via Btg. Framarin) per recarsi esclusivamente ai parcheggi del Teatro Comunale e di via Framarin. Gli spettatori saranno autorizzati ad accedere solo dalle 16 alle 17 e dovranno essere in possesso dei biglietti.Per altre particolari casistiche il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell’ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.L’autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile e deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.L’elenco completo delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.SanzionePer chi viola il divieto è prevista una sanzione amministrativa di 87 euro.In caso di pioggiaIn caso di maltempo intenso il blocco del traffico potrà terminare in anticipo rispetto all’orario previsto o essere annullato. Sarà a discrezione dei singoli organizzatori valutare se mantenere o annullare i rispettivi eventi.Per maggiori informazioni: