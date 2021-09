Domani Friday For Future – Climate strike ‘nell’inquinata Vicenza’

La pandemia aveva rallentato (sotto il profilo delle manifestazioni di piazza ma non negli obiettivi) il grande movimento di protesta internazionale che domani torna nelle piazze italiane e anche quelle di Vicenza. Venerdì 24 settembre, in tutte le piazze italiane, è stato organizzato da “Fridays For Future”, uno sciopero generale chiamato anche “Festa per la fine del mondo”. La protesta coinvolgerà tutti gli attivisti che sposano la causa dell’emergenza climatica, chiedendo decarbonizzazione e contenimento dell’aumento della temperatura di 1,5 gradi entro il 2030.

Domani alle ore 9 vi sarà il ritrovo degli studenti davanti alla stazione per poi iniziare una marcia che si snoderà per le vie della città (Stazione Viale Roma Palladio e Piazza Matteotti).

Alla base della manifestazione di domani soprattutto l’inquinamento dell’aria in Italia, ma in particolare a Vicenza, considerata una delle città più inquinate della Pianura Padana. Nel messaggio di lancio citano i morti (dai 120 ai 160 a Vicenza per inquinamento dell’aria. Non solo aria ma anche la TAV che passerà per Vicenza e che trasformerà parte della città in un cantiere. (nella foto: Sofia di Friday For Future Vicenza).

Anche nell’Alto Vicentino si manifesta. Il Coordinamento Studentesco e Fridays for Future Altovicentino aderiscono allo sciopero climatico globale; il ritrovo è la mattina di venerdì 24 settembre nella zona delle scuole (ex piazzale Summano) alle ore 8:00 e da lì partiranno in corteo per avvicinarsi al centro della città. Le tematiche su cui verterà la mattinata riguarderanno la questione ambientale declinata in diversi ambiti: la responsabilità delle istituzioni nell’affrontare la crisi climatica, greenwashing, migranti climatici e quindi giustizia climatica che non sussiste senza giustizia sociale, grandi opere che deturpano territori e danneggiano la salute dei cittadini e infine la necessità di avere un spazio aperto di discussione politica nell’Altovicentino.