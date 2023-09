Domani a Buongiorno Telechiara primo bilancio della vendemmia vicentina

Bilancio più che positivo per la vendemmia 2023, con un aumento del raccolto del 5-10 per cento ed un buon livello di sanità del prodotto, che ha assicurato la produzione di vini di buona qualità, in linea con le precedenti annate.

Di tutto questo si parlerà domani mattina a Buongiorno Telechiara!, dove la viticoltrice Deborah Volpato, di Coldiretti Giovani Impresa Vicenza parlerà di questo periodo particolare dell’anno in cui il profumo del mosto si spande per le campagne e c’è un gran lavoro sui campi per far sì che la vendemmia si concluda rapidamente e nel migliore dei modi, anche sfruttando le condizioni climatiche favorevoli del periodo, con giornate soleggiate e calde di giorno ed un moderato fresco di notte.

La giovane viticoltrice di Lonigo parlerà delle difficoltà del settore, delle produzioni autoctone e delle eccellenze vitivinicole vicentine, nonché dell’andamento dei mercati e dell’export.

Nel corso dell’appuntamento televisivo mattutino verranno ricordate le numerose realtà produttive della provincia di Vicenza, nonché la possibilità di fare acquisti direttamente dai produttori, attraverso una consolidata rete di vendita diretta, che rappresenta una straordinaria risorsa per gli agricoltori di Coldiretti Vicenza, ma anche per i consumatori, che possono scegliere tra una vasta gamma di etichette.