Fare spazio negli armadi (ma non solo) per fare spazio nella propria vita e fare entrare più luce. La parola a Federica Ceron, clarity coach o ‘coach della chiarezza’. Riordino negli armadi, nei cassetti e in tuti gli ambienti in cui viviamo e comprendere ciò che accade dentro mettendo a posto fuori. Di Elisa Santucci