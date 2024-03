Diffusione in Italia del Fentanyl: interrogazione della senatrice Sbrollini

La senatrice vicentina di Italia Viva, Daniela Sbrollini, solleva il tema della diffusione in Italia del Fentanyl, potente antidolorifico che crea dipendenza e che sta alla base della micidiale epidemia da oppiacei negli USA.

“Premesso che – scrive – il Fentanyl è un oppiaceo sintetico, che non nasce come droga a scopo ricreativo, ma è stato sintetizzato per la prima volta nel 1960 ed utilizzato per le sue caratteristiche di antidolorifico;

è molto potente, secondo alcune fonti da 50 a 100 volte più potente della morfina;

che ha un suo uso diffuso nella gestione del dolore, specialmente quello di origine oncologica, mentre, combinato con altre sostanze viene impiegato per le anestesie.

Considerato che:

si sta diffondendo nel mondo e contribuisce alla cosiddetta epidemia di oppioidi;

il problema sta toccando anche l’Italia dove si registrano casi mortali probabilmente collegati ad overdose di cocktail contenenti questi oppiacei sintetici;

due vittime riconducibili all’uso improprio di questa sostanza si sono registrate in provincia di Vicenza recentemente;

chiede al signor Ministro

se ritiene, dati alla mano, che per l’Italia stia diventando un problema che desta preoccupazione;

se ritiene di prendere iniziative per arginare questo fenomeno ed eventualmente quali”.