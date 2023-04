Dialetto Vicentino: aperto concorso internazionale, concorrenti in gara sotto il segno di Petrarca (info)

DIALETTO VICENTINO: SFIDA 4.0

“CONCORSO INTERNAZIONALE PROVINCIA DI VICENZA” 2023 – II EDIZIONE

Poesia e Prosa in dialetto vicentino

Un concorso dedicato al dialetto vicentino. Quello di oggi, ma anche quello di cent’anni fa, che fa parte della tradizione veneta e vicentina. Lo organizzano le Associazioni Vicentini nel Mondo e Cenacolo Poeti Vicentini, in collaborazione con la biblioteca civica Bertoliana, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e con il contributo di Viacqua, per incentivare la diffusione e la conoscenza della lingua vicentina, favorire la condivisione delle esperienze e delle emozioni dei vicentini, sia quelli che abitano nella loro terra di origine che quelli emigrati in Italia e all’Estero e dei loro discendenti.

Il titolo è “Dialetto vicentino: sfida 4.0”. Si tratta della seconda edizione del Concorso Internazionale Provincia di Vicenza che quest’anno propone come tema “Chiare dolci e fresche acque (Petrarca)”. Il concorso è suddiviso in tre sezioni: sezione “Italia”, sezione “Estero” e sezione “Multimediale”. Alle sezioni Italia ed Estero si può partecipare con una poesia o con un testo di prosa, entrambi in dialetto vicentino. Alla sezione multimediale, unica per vicentini che risiedono in Italia o all’estero, si partecipa con un video della durata massima di 15 minuti.

Il concorso è stato presentato questa mattina nella sede della Provincia di Vicenza da Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza, accompagnato dal vicepresidente con delega alla cultura Marco Guzzonato, Ferruccio Zecchin, presidente dei Vicentini nel Mondo, Denise Mingardi, presidente del Cenacolo Poeti Vicentini, Mattea Gazzola, direttrice della Biblioteca Bertoliana, Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua.

“E’ un progetto che la Provincia sostiene con convinzione -ha esordito il presidente Andrea Nardin- perché valorizza la nostra lingua e perché ci permette di mantenere saldo il legame con i tanti vicentini che risiedono fuori dalla nostra provincia, al di là e al di qua dell’Oceano.”

“I Vicentini hanno solcato i mari con la valigia di cartone -ha dichiarato Zecchin- in cerca di fortuna già alla fine dell’Ottocento e numerosi sono oggi i nostri giovani che con il tablet sotto il braccio affrontano percorsi formativi o professionali nei cinque continenti. Quello che unisce gli emigranti di ieri e gli expats di oggi con la loro terra di origine è il dialetto vicentino, che riecheggia dove meno te lo aspetti, dal mato brasiliano all’outback australiano.”

La partecipazione al concorso è gratuita. Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2023. La commissione giudicante sarà formata da: Dario Bruni, Carla Combatti, Giannina Gaspari, Eleonora Pucci e Enzo Segalla. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 14 ottobre 2023 alle 16.30 nella sede della biblioteca civica Bertoliana, a palazzo Cordellina a Vicenza.

Tutte le informazioni sul sito dell’Associazione Vicentini nel Mondo www.entevicentini.it, Cenacolo dei Poeti Vicentini https://cenacolopoetivi.wixsite.com/website, Biblioteca Bertoliana www.bibliotecabertoliana.it, Rete Biblioteche Vicentine www.rbv.biblioteche.it e alla mail info@entevicentini.it.

INFORMAZIONI

II EDIZIONE

Le Associazioni Vicentini nel Mondo e Cenacolo Poeti Vicentini, in collaborazione con la Biblioteca

civica Bertoliana, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e il contributo di Viacqua, per incentivare

la diffusione e la conoscenza della lingua vicentina, favorire la condivisione delle esperienze e delle

emozioni dei vicentini, dei vicentini emigrati in Italia e all’Estero e dei loro discendenti, organizzano il

secondo premio letterario il cui tema è “Chiare dolci e fresche acque (Petrarca)”, suddiviso in tre

sezioni:

SEZIONE ITALIA:

a) POESIA IN DIALETTO VICENTINO – massimo due componimenti, non più di

venti versi ciascuno.

b) PROSA IN DIALETTO VICENTINO – un racconto, massimo 6 mila battute

(compresi spazi)

È possibile partecipare a entrambe le sessioni di prosa o poesia SEZIONE ESTERO:

a) POESIA IN DIALETTO VICENTINO – massimo due componimenti, non più di

venti versi ciascuno.

b) PROSA IN DIALETTO VICENTINO – un racconto, massimo 6 mila battute

(compresi spazi)

È possibile partecipare a entrambe le sessioni di prosa o poesia SEZIONE MULTIMEDIALE (UNICA PER VICENTINI IN ITALIA ED ESTERO):

AUDIOVISIVO-VIDEO che può contenere immagini, parole, musica, realizzato in un

unico file, nel formato MP4, della durata massima di 15 minuti – da inviare per e-mail.

Con l’invio, si autorizza la pubblicazione del video sul sito Vicentini nel Mondo, Cenacolo

Poeti Vicentini e sui social network di riferimento.



GLI ELABORATI NON DOVRANNO ESSERE GIA’ STATI PUBBLICATI (supporto cartaceo/ online) O

PREMIATI IN ALTRI CONCORSI

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli elaborati dovranno essere inviati assieme alla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue

parti in due modalità:

1) in formato cartaceo con n. 5 copie prive di qualsiasi segno di identificazione, assieme alla scheda

di iscrizione alla segreteria organizzativa:

CONCORSO INTERNAZIONALE POESIA E PROSA CITTA’ DI VICENZA

ASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO

c/o CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Eugenio Montale n. 27

36100 VICENZA (VI) – ITALIA

O

2) in formato digitale via e-mail con file formato pdf (per prosa e poesia) all’indirizzo:

info@entevicentini.it

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA. Per i minorenni sarà necessaria la firma di un

genitore o di chi esercita la patria potestà sulla scheda di partecipazione.

Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2023. Per le opere inviate in forma

cartacea farà fede il timbro postale.

PREMI SEZIONE ITALIA e SEZIONE ESTERO

Per ognuna delle 3 sezioni verrà riconosciuto anche un premio al miglior elaborato prodotto da un

giovane di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

PRIMO PREMIO Poesia e Prosa Sez. Italia – Sez. Estero e Multimediale

Stampa artistica

SECONDO PREMIO Poesia e Prosa Sez. Italia – Sez. Estero e Multimediale

Stampa artistica

TERZO PREMIO Poesia e Prosa Sez. Italia – Sez. Estero e Multimediale

Targa di merito



DAL 1° AL 6° SELEZIONATO PER OGNI SEZIONE verrà consegnato un attestato di partecipazione

e la pubblicazione delle opere nell’ANTOLOGIA del Concorso.

Comunicazione dei finalisti, vincitori e cerimonia finale

Dagli elaborati pervenuti entro la data di scadenza del bando del 31 maggio 2023, verrà selezionata

una rosa di 6 opere per ogni sezione. Nella rosa dei selezionati, i 3 finalisti di ogni sezione verranno

avvisati dalla Segreteria del Premio con apposito comunicato e resi pubblici al momento della

premiazione finale.

Inoltre, gli elenchi dei selezionati e dei finalisti saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito dei

Vicentini nel Mondo e del Cenacolo Poeti Vicentini.

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 14 ottobre 2023 alle ore 16.30 a Vicenza, nella prestigiosa

sede della Biblioteca civica Bertoliana, a Palazzo Cordellina, Contra’ Riale 12 e sarà aperta al pubblico

a ingresso libero.

I vincitori verranno proclamati all’atto della Cerimonia e saranno tenuti a parteciparvi per la riscossione

dei premi.

I vincitori nella sezione Italia dovranno essere presenti alla cerimonia per il ritiro del premio o in caso

di gravi problemi farsi rappresentare da un delegato.

I vincitori della sezione Estero impossibilitati a partecipare alla cerimonia per il ritiro del premio e a farsi

rappresentare da un delegato dovranno comunque indicare un contatto in Italia con il quale verranno

definite le modalità di ricevimento del premio.

I finalisti che non potranno partecipare alle premiazioni saranno contattati personalmente per definire

le modalità di ricevimento del premio, che per la sezione Estero avverrà sempre tramite persona di loro

fiducia in Italia.

Le spese di trasferimento e di soggiorno per la presenza alla Cerimonia di Premiazione si intendono

a carico dei singoli partecipanti.



GIURIA E SCADENZA

La partecipazione al Concorso deve essere formalizzata entro la data di scadenza del Bando il 31 maggio 2023. Si ribadisce l’invito a non aspettare gli ultimi giorni per l’invio dei testi. TASSATIVO: oltre

il suddetto periodo non verrà presa in esame alcuna richiesta in merito alle opere oggetto del Concorso.

A chiusura del Bando verranno pubblicati gli elenchi dei partecipanti al concorso e dei finalisti.

Tutti gli elaborati saranno valutati a giudizio insindacabile e inappellabile delle Giurie qualificate

composte da Dario Bruni, Carla Combatti, Giannina Gaspari, Eleonora Pucci e Enzo Segalla..

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i partecipanti acconsentono al trattamento,

diffusione e utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento

degli adempimenti inerenti al concorso.

I partecipanti dichiarano di essere autori delle loro opere. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al

concorso, cedono il diritto di pubblicazione senza nulla pretendere quale diritto di autore. I diritti

rimangono comunque di proprietà dell’autore stesso.

Tutti i dati sensibili pervenuti da quanti partecipano al Premio verranno trattati nel rispetto del Decreto

legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, noto anche come

“Testo unico sulla privacy”) e utilizzati ESCLUSIVAMENTE per i fini del Premio stesso. In ogni

momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti mediante richiesta rivolta alle Associazioni:

Vicentini nel Mondo e Cenacolo Poeti Dialettali Vicentini, quali Titolari del trattamento.

Al termine del Concorso, gli elaborati non verranno restituiti. Le opere cartacee verranno distrutte a

tutela del Copyright.

I CONCORRENTI, SOTTOSCRIVENDO LA SCHEDA D’ISCRIZIONE, ACCETTANO TUTTE LE

CONDIZIONI DEL PRESENTE BANDO E OGNI AUTORE RISPONDE DELL’AUTENTICITA’ DEI

LAVORI PRESENTATI.

Associazione Vicentini nel Mondo Cenacolo Poeti Vicentini

Il Presidente Ferruccio Zecchin La Presidente Denise MIngardi

Contatti segreteria organizzativa: info@entevicentini.it; tf 340 8837741