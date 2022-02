Davide Giacomin nuovo Segretario provinciale del PD di Vicenza

Il Partito Democratico Vicentino ha eletto il suo nuovo Segretario Provinciale: è Davide Giacomin, 24 anni, di Vicenza, laureando in Scienze del governo e politiche pubbliche a Padova, fin dai 16 anni impegnato nella realtà dell’associazionismo. Lo apprendiamo da una nota della segreteria provinciale del partito.

“Con 913 voti sui 949 voti validi espressi dai 58 circoli della provincia, pari a circa il 60% di affluenza, gli iscritti hanno votato per dare al PD un nuovo leader. Il suo curriculum all’interno del partito è già di quelli importanti, nonostante la giovane età: già Segretario Provinciale dei Giovani Democratici, membro della segreteria e della direzione provinciale, da alcuni mesi era anche Segretario del Circolo 6 di Vicenza città. Da sottolineare un aspetto: nato nel 1998, Davide Giacomin è il più giovane tra tutti i segretari provinciali del PD in Italia.

“La nostra azione – spiega Giacomin – sarà improntata sul senso di comunità, andando a continuare il lavoro di Chiara Luisetto e della segreteria che ci ha preceduto, ma avrà un impegno particolare per coinvolgere nuovi iscritti ed attivisti, puntando soprattutto ad avvicinare tante ragazze e tanti ragazzi al partito. Desidero che il PD che guiderò sia espressione di una squadra attiva, vivace, creativa, dove ciascuno può e deve fare la propria parte. La settimana prossima convocherò la nuova direzione provinciale per annunciare la segreteria che mi accompagnerà in questo percorso, che sarà un mix di figure di esperienza e di volti nuovi”.

Importanti sono le sfide che attendono il Partito già dalla prossima primavera: le elezioni amministrative che chiameranno al voto i cittadini di Thiene e di altri centri importanti della provincia, nei quali il popolo del centro-sinistra ha sempre saputo dare il proprio contributo di idee, progetti e persone. E la sfida chiave della città di Vicenza con l’elezione del nuovo Sindaco il prossimo anno, in un 2023 caratterizzato anche dalle elezioni politiche.

“Saremo in continuo dialogo con la società – continua Davide Giacomin – intensificando l’impegno per coinvolgere il mondo giovanile e del lavoro, delle realtà del volontariato e dell’associazionismo, della cultura e dell’economia. In questo territorio desideriamo continuare ad essere rappresentativi tramite l’ascolto, il dialogo e il discernimento”.