Dal 28 marzo lavori di V-Reti in Riviera Berica: modifiche alla viabilità

V-Reti, società del Gruppo AGSM AIM, informa che, dal 28 marzo al 02 aprile 2024, per lavori di rifacimento della condotta gas metano, si verificheranno modifiche alla viabilità in Riviera Berica all’intersezione con strada di Longara e Via Cipro a Vicenza. In particolare, le modifiche alla viabilità interesseranno il primo tratto di strada di Longara (da Riviera Berica a E. De Nicola), che sarà chiusa al traffico per il tempo strettamente necessario alla posa della nuova condotta presso il suddetto incrocio.

I lavori avranno durata di circa tre giorni e sono necessari al potenziamento dei servizi ed al miglioramento degli standard di sicurezza della rete e degli impianti.

Sarà garantita la normale viabilità ma con senso unico alternato come previsto dalla concessione N° 24-204 del 11/03/2024 e relativa ordinanza N°136 del 06/03/2024. Nelle vie limitrofe al cantiere sarà presente segnaletica di avviso.

V-Reti si scusa fin d’ora per il disagio arrecato, assicurando il massimo impegno per garantire la viabilità e minimizzare i tempi di intervento, laddove possibile.