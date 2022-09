Da domani torna “Crespissimo”, il Summer Festival dell’Alta Valle del Chiampo

5 giorni di musica e spettacolo in Alta Valle del Chiampo: parte domani Crespissimo”, il summer festival dell’alta Valchiampo in una fantastica cornice ai piedi delle Piccole Dolomiti. Più precisamente, il festival si svolge presso le piastre polifunzionali del Comune di Altissimo, in via Bauci, con il patrocinio dei Comuni di Crespadoro e Altissimo. “Crespissimo” è organizzato da R100FullTimeSport, una società presieduta dall’instancabile Alessandro Giambellini, gestore dei rifugi Bertagnoli-La Piatta e Gingerino-Monfalcone che organizza gare sportive e trail ma che si occupa anche della manutezione dei sentieri della Conca d’Oro di Recoaro Mille. Una grande festa di fine estate, con serate di musica per tutti i gusti, dai giovani alle famiglie: un modo per far conoscere e far vivere il territorio dell’Alta Valle in questo ultimo pezzo d’estate. Si inizia quindi domani sera con la musica afro: spazio a “Yano Project live concert” e a seguire djset di Yano, Ottomix e Kuma. Giovedì 8 settembre sarà la volta dell’irrivente e divertente serata “Rabaltone” con Peter Mix Dj e Belfo Dj, mentre venerdì si potrà fare un tuffo direttamente nei magici anni Novanta con “Voglio tornare negli anni 90”. Sabato sera 10 settembre torna la mitica musica afro ancora con “Yano Music Machine-Bambulè”. Domenica 11 settembre il festival si chiuderà con una grande festa a partire dalle 16. L’intero pomeriggio, infatti, sarà dedicato ai più piccoli con la “Festa del Bambino” e la presenza di alcuni eventi a tema come il TruccaBimbi, un pista per le biciclette dedicata e dei giochi gonfiabili. A seguire i Cafè Racers tribute band dei Dire Straits in concerto. Durante tutto il festival saranno presenti stand gastronomici.