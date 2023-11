Curiosità – Francia: pacco con 20 kg di cocaina arriva in spiaggia, altri 40 kg qualche anno fa

Negli ultimi giorni, le pattuglie della gendarmeria sono aumentate sulle spiagge di Oléron, nella Charente-Maritime. C’è da dire che la settimana scorsa, sulla costa occidentale dell’isola, un vagante aveva rinvenuto un pacco con all’interno venti chili di cocaina per un valore di oltre un milione di euro. Per i gendarmi è sicuramente andato alla deriva per molto tempo prima di incagliarsi. “Data la dimensione delle conchiglie su di esso, deve essere rimasto in acqua per un po’. È stata sicuramente la tempesta a portarlo sulle nostre spiagge”, ha detto il Capitano Ballet. Nel 2018 quattro pescatori hanno trovato 40 kg di cocaina, decidendo poi di dividersela, prima di essere scoperti e condannati. L’isola Oléron si trova sulla costa atlantica della Francia di fronte a Rochefort