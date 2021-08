Crisanti: “Sono contro l’obbligo vaccinale, aiuterebbe i no-vax”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

In una lunga intervista rilasciata al Corriere del Veneto, Andrea Crisanti ha dichiarato a sorpresa di essere contro l’obbligo vaccinale. Il direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova si schiera contro un possibile ordine del governo che costringa tutta la popolazione a vaccinarsi: “Un’imposizione del genere potrebbe trasformarsi in un boomerang che porterebbe acqua al mulino dei no -vax” spiega il virologo.

Gli ultimi studi dimostrano un’efficacia del vaccino intorno al 70%. Questo a causa delle innumerevoli varianti, che fanno ammalare anche i vaccinati. Questo spinge il virologo a pensare che non sia il caso di immunizzare obbligatoriamente: “Ogni singolo malato verrebbe strumentalizzato da chi sta cavalcando quest’onda, per chi contesta l’efficacia di questi prodotti. Meglio aspettare un vaccino universale che garantisca un’alta efficacia, almeno sopra l’80%”.

Il virologo si è espresso anche sul Green Pass: “Parte della politica vuole farlo passare come uno strumento di salute pubblica, per rendere più sicuri gli ambienti che frequentiamo, ma questo è falso perché l’introduzione della carta verde non abbassa la diffusione del virus. Piuttosto, serve a spingere le persone a vaccinarsi”.