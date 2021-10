Covid Veneto: crescono ancora i contagiati, +188

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Crescono ancora i contagi in Veneto: 532 nuovi casi in 24 ore, con il totale aggiornato a 10.403 (188 in più rispetto a ieri).

Due nuovi ricoveri, uno in area medica e uno in terapia intensiva, mentre sono 4 i decessi.

340 i guariti.