COVID VENETO – Balzo dei contagi: + 5.187 in 24 ore (25 i morti)

Un nuovo balzo dei contagi Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Veneto, con 5.187 casi (ieri erano stati 1.099), ai quali si aggiungono 25 vittime.

Lo segnala il bollettino della Regione.



Scende di poco il dato dei soggetti attualmente positivi, 49.916 (- 740). L’andamento dei ricoveri segnala una diminuzione per i malati Covid in area medica, 1.056 (-10), e un piccolo aumento per quelli in terapia intensiva, 42 (+2). (ANSA).