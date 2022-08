Sono 689 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, numero dovuto al consueto calo del tracciamento domenicale, che portano il totale dei contagi a 2.191.674.

Il bollettino regionale segnala 5 decessi, per un totale di 15.354.



Prosegue la discesa dei casi attuali, che sono 49.213 (-216); negli ospedali calano i ricoveri in area non critica, con 717 pazienti (-15), mentre sono invariati (33) quelli in terapia intensiva. (ANSA).