COVID VENETO – 4.214 nuovi contagi e 25 morti ieri

Salgono a 4.214 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore con 25 vittime. Il bollettino della Regione si aggiorna così a 2.636.329 per quanto riguarda il totale dei contagi dall’inizio della pandemia, e sale a 16.289 decessi.

Scende il numero degli attuali positivi, 48.296 (- 1.030). La situazione clinica mostra una flesssione con 1.5473 (-93) ricoverati in area non critica, e 63 (-7) in terapia intensiva. (ANSA).