Sono 357 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.659.538.

Si registra anche una vittima, con il totale a 16.397.



Il bollettino regionale segnala 34.935 positivi ufficiali in isolamento, 661 in meno in 24 ore. Stabile la situazione clinica, con 1.553 ricoveri (+4) in area medica e 74 (-3) in terapia intensiva.