Eclissi solare oggi: il vademecum sull’evento astronomico dell’anno

Oggi, 8 aprile 2024, si verificherà un’eclissi solare totale, l’evento astronomico più atteso dell’anno, visibile a tutti i cittadini del Nord America. Milioni di persone in Messico, Stati Uniti e Canada lungo il “percorso della totalità”, dove la Luna sembrerà coprire completamente il sole, avranno l’opportunità di osservare la corona solare. Secondo la NASA, coloro che si trovano lungo la linea centrale del percorso vedranno un’eclissi che durerà tra i 3 minuti e mezzo e i 4 minuti.

La prossima eclissi solare totale visibile negli Stati Uniti contigui non si verificherà fino all’agosto del 2044, mentre sono passati quasi sette anni dalla “Grande Eclissi Americana” del 2017, che ha attirato l’attenzione di milioni di persone. Ecco cosa devi sapere sull’imminente eclissi:

Dove posso vedere l’eclissi? L’eclissi solare totale sarà visibile in alcune parti del Messico, del Canada e in più di 10 stati degli Stati Uniti. Un’eclissi solare parziale a forma di mezzaluna sarà visibile in 49 stati, tempo permettendo. L’eclissi inizierà sull’Oceano Pacifico meridionale e attraverserà il Nord America, terminando sulla costa atlantica di Terranova.

Come posso osservare l’eclissi in sicurezza? La NASA consiglia di guardare il sole senza protezione solo durante la “totalità” di un’eclissi solare totale, quando la luna blocca completamente la luce del sole. Altrimenti, è necessario indossare occhiali per eclissi certificati ISO 12312-2 o utilizzare un visore solare portatile. Si può anche osservare il sole con un telescopio, un binocolo o una macchina fotografica dotata di filtro solare.

In Italia: dove vederla in diretta tv Anche se non sarà visibile dall’Italia, l’eclissi totale di sole potrà essere seguita in diretta streaming o sui canali televisivi che copriranno l’evento. RaiNews24 trasmetterà uno speciale sull’evento astronomico dalle 20:30 alle 21:00, condotto da Marco Dedola con il supporto dell’esperta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Mariarita Murabito. L’inviato Andrea Bettini sarà in collegamento da Dallas, in Texas, dove l’eclissi totale avrà luogo.

(fonte: ADNKRONOS)