Covid Veneto, + 338 positivi, 1 vittima. Nessun nuovo contagio a Rovigo

Covid in Veneto, il bollettino di oggi: sono 338 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In ordine: Verona con 92 positivi, Padova con 76, Treviso con 75, Venezia con 44, Vicenza con 43, Belluno con 7 mentre a Rovigo non c’è stato alcun nuovo positivo. Una vittima nelle ultime 24 ore. Sono infine 9.623 le persone attualmente in isolamento.

Nel frattempo, prosegue la campagna vaccinale: