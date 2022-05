Covid, Crisanti: “Fragili e caregiver continuino a tenere la mascherina”

Per arrivare a frenare la diffusione della variante Omicron del coronavirus “la mascherina non serve”, ma “non bisogna far passare il concetto che sia sbagliata. Ci sono persone che dovrebbero invece continuare a usarla, come i soggetti fragili e chi si prende cura di loro”. Questo il parere di Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia presso l’Università di Padova, intervenuto ad “Agorà Extra”, in onda su Rai Tre.Secondo Crisanti, poi, “bisogna cambiare paradigma: non si deve evitare la trasmissione del virus ma dobbiamo capire come proteggere i fragili che, se si prendono il Covid, perdono la vita”, ha detto ancora. L’utilizzo delle mascherine, per il microbiologo, non è comunque un addio definitivo né un arrivederci, con gli allentamenti previsti a partire dall’inizio di maggio, “perché tutto dipenderà da cosa accadrà a settembre e ottobre e dalla protezione dei vaccini”. Resta il fatto che, anche dopo lo stop dell’obbligo nella maggior parte delle attività al chiuso, “dovrebbero continuare a utilizzarla i fragili, che sono una fascia di persone abbastanza numerosa, basti pensare agli oltre 5 milioni di over 80, a cui aggiungere i pazienti oncologici, gli immunodepressi e tutti quelli in trattamento con cortisone: arriviamo facilmente a 8-9 milioni di persone”, ha proseguito Crisanti. Secondo cui, per fermare un virus così trasmissibile, non serve neppure il lockdown attuato di recente dalla Cina. L’approccio della tolleranza zero contro il coronavirus, ha sottolineato l’esperto, “in passato ha salvato tantissime vite e, all’inizio della pandemia, ha permesso a chi l’ha applicata di riaprire attività. Ma è stato possibile perché l’infezione aveva un indice di trasmissione basso, intorno a due, e non avevamo vaccini. Ora la situazione è completamente diversa, abbiamo vaccini che funzionano e un virus con indice trasmissione altissima. E anche la politica della Cina prima o poi cambierà”, ha commentato. ADNKRONOS