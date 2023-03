CORNEDO – Sospesa attività di un bar per motivi di sicurezza pubblica

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno notificato nel tardo pomeriggio alla titolare di un noto bar di Cornedo Vicentino il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione a somministrare alimenti/bevande per dodici giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ex art. 100 del TULPS.

A seguito dei numerosi servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione di Valdagno, recependo anche le indicazioni della popolazione locale, acquisivano la presenza di molteplici soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica presso detto locale.

In particolare nel corso di circa un anno, dall’aprile del 2022 al marzo 2023, i militari hanno appurato la presenza di pregiudicati o persone gravate da precedenti di polizia, inoltre i carabinieri sono intervenuti per la presenza di un avventore molesto nel corso dell’estate del 2022, elevando una sanzione amministrativa ex art. 75 DPR 309/90 nei confronti di un cliente trovato in possesso di hasish all’interno del bar. Infine, hanno trovato in stato di ubriachezza all’esterno del locale un ulteriore soggetto per il quale si rendeva necessario l’intervento del 118.

Nel corso del primo pomeriggio del 20 marzo, i militari della stazione di Valdagno hanno dato quindi esecuzione al provvedimento emesso nella stessa data dalla Questura di Vicenza sulla scorta delle segnalazioni ricevute dall’Arma dei carabinieri.